|
|
|
Гамкрелидзе: В ковид-паспорте будет фиксироваться перенесенный вирус, а не дата болезн
08.11.2021 16:26
По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в ковид-паспорте будет фиксироваться перенесенный вирус, а не дата болезни. Как он пояснил на брифинге после заседания Координационного совета, сегодня этот вопрос обсуждался и согласно принятому решению, в паспорте указана прививка, а не конкретные даты.
«На данном этапе большинство членов совета сочло необходимым фиксировать в ковид-паспорте перенесенный вирус, а не дату перенесения. Также, как и фиксируется 2-кратная прививка, а не даты 2- кратной прививки. На данном этапе принято это решение», - сказал Гамкрелидзе.
По его словам, если человек привит дважды и переболел коронавирусом, он более защищен.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна