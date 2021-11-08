

Гамкрелидзе: В ковид-паспорте будет фиксироваться перенесенный вирус, а не дата болезн

08.11.2021 16:26





По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в ковид-паспорте будет фиксироваться перенесенный вирус, а не дата болезни. Как он пояснил на брифинге после заседания Координационного совета, сегодня этот вопрос обсуждался и согласно принятому решению, в паспорте указана прививка, а не конкретные даты.



«На данном этапе большинство членов совета сочло необходимым фиксировать в ковид-паспорте перенесенный вирус, а не дату перенесения. Также, как и фиксируется 2-кратная прививка, а не даты 2- кратной прививки. На данном этапе принято это решение», - сказал Гамкрелидзе.



По его словам, если человек привит дважды и переболел коронавирусом, он более защищен.



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