

Администрация правительства публикует список объектов, куда с 1 декабря граждане смогут зайти только с «зеленым паспортом»

08.11.2021 16:35





Администрация правительства публикует список тех объектов, куда с 1 декабря граждане смогут зайти только с «зеленым паспортом».



Согласно решению Координационного совета, с 1 декабря граждане смогут входить только по принципу «зеленого паспорта»: в открытые и закрытые пространства объектов питания, ресторанов, кафе и баров, в кинотеатры, театры, оперу, музеи, концертные залы, развлекательные центры, казино и игральные бизнес-объекты, в спа-центры, фитнес-залы, гостиницы, а также канатные дороги на горных курортах. Данное требование будет распространятся на гостей перечисленных объектов.



Что касается детских развлекательных центров, требование «зеленого паспорта» будет распространяться только на граждан старше 18 лет.



Концепция т.н. «зеленого паспорта» будет задействована с 1 декабря. Лицо имеет «зеленый» статус, если оно полностью вакцинировано, прошло тест PCR, имеющий 72-часовую валидность или на антиген с 24-часовой валидностью, или переболело коронавирусом. Требования «зеленого паспорта» будут распространяться на граждан старше 18 лет.



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