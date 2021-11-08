

Данные IHME: Показатель ношения масок в Грузии снизился до 34%

08.11.2021 17:18







По данным Американского института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) к настоящему времени уровень ношения масок в Грузии снизился до 34%.



Для сравнения, в конце марта — начале апреля 2021 года показатель ношения масок в стране составлял 77%.



Данные рассчитываются на основе информации, предоставленной местными и центральными органами власти, больничными сетями и различными ассоциациями, а также Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими источниками.



Об Институте показателей и оценки здоровья (IHME)



Институт показателей и оценки здоровья (IHME) – неправительственная организация, занимающаяся исследованиями в области всемирного здравоохранения при Университете штата Вашингтон. IHME проводит тщательное и сопоставимое измерение самых важных мировых проблем здоровья.



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