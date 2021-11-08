

Николоз Кипшидзе: Консилиум принял решение о переводе Саакашвили в высокопрофильное медицинское учреждение

08.11.2021 18:02





По заявлению личного врача бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоза Кипшидзе, консилиум принял решение о переводе Саакашвили в высокопрофильное медицинское учреждение.



Как заявляет Кипшидзе, консилиум не встретился с бывшим президентом, поскольку у Саакашвили не было такого желания, врачи же приняли решение на основании анализов.



«У нас был консилиум, и консилиум единогласно принял решение о том, чтобы пациент был безотлагательно переведен в высокопрофильное медицинское учреждение – не написано Глдани, в высокопрофильное гражданское учреждение.



Некоторые данные были хорошими, некоторые плохими, состояние по сравнению со вчерашним хуже, но я еще раз скажу, что мы не видели больного. Нам сказали, что Михеил Саакашвили не хочет встречаться с консилиумом. Я не смог встретиться с ним, потому что мне сказали, что много посетителей», - сказал Кипшидзе.



По его словам, о больнице Глданской тюрьмы речь не идет, и консилиум не давал этой рекомендации.



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