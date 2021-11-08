

К Глданской тюрьме в Тбилиси только сейчас привезли аппарат компьютерной томографии

08.11.2021 20:31





К Глданской тюрьме в Тбилиси только сейчас привезли аппарат компьютерной томографии несмотря на то, что уже несколько недель власти утверждают, что больница Глданской тюрьмы оснащена соответствующим образом и готова принять Михеила Саакашвили.



О недостаточной оснащенности и несоответствии рекомендациям консилиума врачей Глданской тюремной больницы заявляла и Народный защитник Грузии.



Недавно стало известно о том, что третьего президента Грузии Михеила Саакашвили перевезли в лечебное учреждение для заключенных и подозреваемых №18. Информацию распространила Специальная пенитенциарная служба Грузии.



«С целью превенции ухудшения состояния здоровья и исходя из возросших угроз, заключенный Михеил Саакашвили из 12-го пенитенциарного учреждения переведен в лечебное учреждение для заключенных и подозреваемых №18. Мы поэтапно будет предоставлять общественности дополнительно информацию», — говорилось в заявлении.



К слову, именно этому противились защитники экс-президента, настаивая на его госпитализации в многопрофильную гражданскую клинику.



В эти минуты у здания парламента в Тбилиси проходит акция оппозиции. Два главных требования митингующих — госпитализация Саакашвили в гражданскую клинику и назначение в стране досрочных выборов.



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