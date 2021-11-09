

В Грузии выявлен 6021 новый случай коронавируса

09.11.2021 11:06





В Грузии выявлен 6021 новый случай коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 3792 человека. 75 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 52 033 теста, в том числе 38 545 — с экспресс-тестами на антигены и 13 488 — с ПЦР-тестами.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 11,57%, за последние 14 дней — 9,78%, за последние семь дней — 10,46%.



Всего в Грузии выявлено 761 067 случаев заражения коронавирусом, из которых 696 921 человек выздоровел и 10 584 человека скончались.



Всего было проведено 2 010 783 прививок, из них 5 254 вакцинированы за день.



54 человека находятся в режиме карантина, 6 808 человек — под наблюдением в больнице, 1 300 человек — в ковид-гостинице.



При этом 8 ноября в Грузии был выявлен 2191 новый случай коронавируса, 4348 пациентов выздоровели и 74 умерли.





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