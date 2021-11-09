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В Грузии выявлен 6021 новый случай коронавируса
09.11.2021 11:06
В Грузии выявлен 6021 новый случай коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 3792 человека. 75 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 52 033 теста, в том числе 38 545 — с экспресс-тестами на антигены и 13 488 — с ПЦР-тестами.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 11,57%, за последние 14 дней — 9,78%, за последние семь дней — 10,46%.
Всего в Грузии выявлено 761 067 случаев заражения коронавирусом, из которых 696 921 человек выздоровел и 10 584 человека скончались.
Всего было проведено 2 010 783 прививок, из них 5 254 вакцинированы за день.
54 человека находятся в режиме карантина, 6 808 человек — под наблюдением в больнице, 1 300 человек — в ковид-гостинице.
При этом 8 ноября в Грузии был выявлен 2191 новый случай коронавируса, 4348 пациентов выздоровели и 74 умерли.
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