

Грузинский дипломат Гела Чарквиани скончался в возрасте 82 лет

09.11.2021 11:23





Грузинский дипломат, публицист, писатель, педагог и телеведущий Гела Чарквиани скончался в возрасте 82 лет. Информацию подтверждают члены семьи.



Гела Чарквиани начал свою карьеру на грузинском телевидении, где с 1976 по 1994 год вел авторскую программу. С 1984 по 1992 год он был вице-президентом по культурным связям Грузии. В 1980-х и начале 1990-х годов Гела Чарквиани участвовал в установлении тесных связей между США, правительством штата Джорджия и правительством Грузии. Чарквиани помогал американской рассказчице и сказочнице Лорел Кули собирать грузинские сказки во время ее визита в Тбилиси в ноябре 1989 года. Позже, в начале 1990-х, он с группой грузинских актеров побывал в Атланте, где для проживающих в США грузин был организован традиционный грузинский праздник — Тбилисоба.



С 1992 по 2003 год Чарквиани был советником президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам внешней политики. В 2005 году он был представителем Грузии в Великобритании и Ирландии, а с 2006 года — послом. Чарквиани прекратил дипломатическую деятельность в сентябре 2011 года. Награды Чарквиани включают Орден Почета (1998 г.), Президентский Орден Сияния (2011 г.) и Орден Победы Святого Георгия (2013 г.).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





