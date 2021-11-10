

В Грузии зафиксирован 5 751 новый случай коронавируса

10.11.2021 11:07





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 57 046 тестов, отсюда 35 082 на антигены и 21 964 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлен 5 751 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 766 818.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 9 ноября, дневной показатель положительности составляет 10.08%, за последние 14 дней – 9.95%, а за 7 дней - 10.41%.



За последние сутки выздоровели 3 647 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 700 568.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 78 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 10 662 человека.



Из выявленных за сутки 5 751 нового случая коронавируса 2 012 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 210, в Имеретии – 1 049, в Квемо Картли – 474, в Шида Картли - 550, в Гурии – 124, в Самегрело и Земо Сванетии – 377, в Кахетии - 548, в Мцхета-Мтианети - 140, в Самцхе-Джавахети – 210, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 57.



На данном этапе в Грузии 55 562 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 806 человек, в том числе в Тбилиси – 2 630, в Аджарии – 596, в Имеретии – 1 440. Тяжелых пациентов – 1 693, в том числе в Тбилиси - 669, в Аджарии – 124, в Имеретии – 509. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 363 лица, в том числе в Тбилиси - 205, в Аджарии – 38, в Имеретии – 29.



В клинических гостиницах находятся 1 276 человек, в том числе в Тбилиси – 818, в Аджарии – 275. На дому лечатся 47 480 человек.



В карантинном пространстве 54 человека, в том числе в Тбилиси – 54, в Аджарии - 0.



На данном этапе на самоизоляции находятся 49 841 человек.



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