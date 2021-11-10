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1563 гражданина Грузии успешно прошли регистрацию для легального трудоустройства в Израиле


10.11.2021   13:09


1563 гражданина Грузии успешно прошли регистрацию для легального трудоустройства в Израиле. По информации Государственного агентства содействия занятости, на данном этапе в процессе рассмотрения находятся 60 заявок, соответствующих критериям. Кроме Израиля, активно ведутся переговоры с другими партнерами.

Соглашение о трудовой миграции в настоящее время оформлено и вступило в силу с тремя странами-партнерами, в частности с Израилем, Германией и Францией.

Что касается Германии, то в рамках соглашения о найме грузинской рабочей силы, на данном этапе на сезонных работах граждане Грузии трудоустроены только в сфере сельского хозяйства.

Как известно, в рамках соглашения о трудоустройстве грузинской рабочей силы, первая группа выехала на сезонные работы в Германию 14 апреля 2021 года. К этому времени трудоустроено 278 граждан Грузии.

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