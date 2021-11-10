

Сборная Грузии готовится к завтрашнему матчу со Швецией

10.11.2021 22:07









В последние недели все больше и больше журналистов, специалистов и поклонников ставят вопрос о необходимости отставки Саньола с поста главного тренера сборной Грузии, о необходимости обновления состава сборной страны, полагая , что ряд футболистов либо не выкладываются до конца либо по своему уровню подготовки и формы не подходят для игры в национальной команде.



Ряд моих коллег на пресс- конференции, прошедшей 7 ноября в Тбилиси, поставили Вилли Саньолу вопрос о необходимости его отставки с поста , заявляя, что он не справился с задачей, поставленной перед ними сборной перед началом нынешнего отборочного цикла - занять в своей группе третье место. Сейчас, перед матчем с Швецией, наша команда находится на четвертом месте, не имеет никаких шансов на третье место, более того, в случае поражения от шведов и в зависимости от результата матча Греция-Косово /14 ноября/, наша команда может перебраться на пятое место в группе, что станет очень плохим результатом.



10 ноября в Батуми прошла пресс-конференция главных тренеров сборных Грузии и Швеции.



Вилли Саньол сказал,что команда тщательно готовилась к матчу с Швецией, указав, что футболисты полны желания показать зрителям хороший футбол. Он отметил, что в отличие от сентябрьского и октябрьского матча в Батуми на этот раз здесь будут зрители - /33 процента от общего количества мест на трибунах/, что даёт дополнительную мотивацию игрокам на настрой в последнем матче отборочного цикла.



На вопрос автора этих строк - Сборная Грузии прибыла из Тбилиси в Батуми на поезде, не было ли утомительным эта поездка, что больше было в этом варианте транспортировки - положительного или отрицательного? /расстояние от Тбилиси до Батуми 400 км/.



Саньол ответил весьма интересно – “Это была очень интересная и полезная поездка, в поезде было удобно и комфортно, с футболистами хорошо пообщались , обсудили вопросы , связанные с предстоящим матчем, мы во всех аспектах довольны тем, что в Батуми приехали на поезде”.



Сейчас трудно сказать , как повлияет этот вроде сугубо транспортный вопрос на игру сборной Грузии. В свою очередь игроки и тренеры гостей не скрывают, что приехали в Батуми с целью одержать победу .



Тенгиз Пачкория, из Батуми специально для «

11 ноября поздно вечером в Батуми состоится матч отборочного турнира ЧМ 2022 года между национальными футбольными сборными Грузии и Швеции. Это будет последний матч сборной Грузии в нынешнем отборочном цикле. Первая игра этих сборных прошла 25 марта в Стокгольме и завершилась победой шведов со счётом 1-0. Несмотря на то поражение, многие поклонники сборной Грузии и часть специалистов тогда положительно оценили качество игры нашей команды, которая в тот день провела первый официальный матч под руководством французского специалиста Вилли Саньола. После того матча в Стокгольме сборная Грузии в Тбилиси провела -28 марта-матч с Испанией, наши вели в счёте 1-0 после гола Хвичи Кварацхелия, но в самом конце игры гости дважды сумели забить мяч в наши ворота, воспользовавшись ошибками защитников сборной Грузии и опытного голкипера Георгия Лория. После этого обидного поражения Грузия в гостях сыграла вничью с Грецией /31 марта/ со счётом 1-1, этот результат как и мартовский период сборной Грузии в целом был расценен как нормальный с точки зрения качества футбола и перспектив сборной. Но потом , в сентябре- октябре сборная Грузии провела серию мягко говоря неудачных матчей - как официальных, так и товарищеских, что вызвало шквал критики в адрес Саньола и футболистов /смотрите статью / .В последние недели все больше и больше журналистов, специалистов и поклонников ставят вопрос о необходимости отставки Саньола с поста главного тренера сборной Грузии, о необходимости обновления состава сборной страны, полагая , что ряд футболистов либо не выкладываются до конца либо по своему уровню подготовки и формы не подходят для игры в национальной команде.Ряд моих коллег на пресс- конференции, прошедшей 7 ноября в Тбилиси, поставили Вилли Саньолу вопрос о необходимости его отставки с поста , заявляя, что он не справился с задачей, поставленной перед ними сборной перед началом нынешнего отборочного цикла - занять в своей группе третье место. Сейчас, перед матчем с Швецией, наша команда находится на четвертом месте, не имеет никаких шансов на третье место, более того, в случае поражения от шведов и в зависимости от результата матча Греция-Косово /14 ноября/, наша команда может перебраться на пятое место в группе, что станет очень плохим результатом.10 ноября в Батуми прошла пресс-конференция главных тренеров сборных Грузии и Швеции.Вилли Саньол сказал,что команда тщательно готовилась к матчу с Швецией, указав, что футболисты полны желания показать зрителям хороший футбол. Он отметил, что в отличие от сентябрьского и октябрьского матча в Батуми на этот раз здесь будут зрители - /33 процента от общего количества мест на трибунах/, что даёт дополнительную мотивацию игрокам на настрой в последнем матче отборочного цикла.На вопрос автора этих строк - Сборная Грузии прибыла из Тбилиси в Батуми на поезде, не было ли утомительным эта поездка, что больше было в этом варианте транспортировки - положительного или отрицательного? /расстояние от Тбилиси до Батуми 400 км/.Саньол ответил весьма интересно – “Это была очень интересная и полезная поездка, в поезде было удобно и комфортно, с футболистами хорошо пообщались , обсудили вопросы , связанные с предстоящим матчем, мы во всех аспектах довольны тем, что в Батуми приехали на поезде”.Сейчас трудно сказать , как повлияет этот вроде сугубо транспортный вопрос на игру сборной Грузии. В свою очередь игроки и тренеры гостей не скрывают, что приехали в Батуми с целью одержать победу .Тенгиз Пачкория, из Батуми специально для « Грузия Online



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





