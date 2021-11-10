

В Грузии расширили список получателей бесплатной вакцины от сезонного гриппа

10.11.2021 22:18





Согласно приказу главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии (NCDC), члены семей граждан, входящих в группы риска, также смогут бесплатно пройти вакцинацию от сезонного гриппа.



Как сообщил глава NCDC Амиран Гамкрелидзе, для этого гражданам необходимо явиться в пункт вакцинации вместе с членом семьи из группы риска и с документом, подтверждающим родство.



Лица, члены семей которых могут быть бесплатно иммунизированы вакциной против гриппа, включают пациентов с диабетом и находящихся на диализе, а также тех, кто лечится от гепатита С или ВИЧ-инфекции и также тем кому провели трансплантацию органов. В список входят и беременные женщины, а также граждане в возрасте от 60 лет и старше.



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