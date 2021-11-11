

«Коалиция за адвокацию медиа» призывает Минюст Грузии прекратить дискриминацию журналистов

11.11.2021 19:34





«Коалиция за адвокацию медиа» призывает Министерство юстиции Грузии «прекратить дискриминацию в отношении журналистов».



Коалиция пишет, что представители СМИ, критикующие правительство, не были приглашены на брифинг, запланированный министром юстиции Грузии 11 ноября. По данным коалиции, участие было возможно только для представителей части СМИ.



Руководитель службы новостей TV Pirveli Нодар Меладзе, написал в Facebook, что сообщение о брифинге министра юстиции было выслано TV Pirveli в 13:00 часов, к тому времени когда «все государственные СМИ уже находились в Министерстве юстиции».



«До 12:42 часов мы позвонили пресс-секретарю Минюста, но он не ответил. Через несколько минут он написал нам, чтобы сообщит нам, когда будет назначен брифинг. Он лгал. Брифинг уже был запланирован, и СМИ уже присутствовали», — написал Меладзе.



Телеканал TV Pirveli также сообщил, что представителям телеканала не дали возможности задать вопросы о переводе третьего президента, Михеила Саакашвили, в тюрьму в Глдани.



«Мы считаем, что такой дискриминационный подход нарушает право представителей СМИ выполнять свои профессиональные обязанности, получать и распространять информацию по важным вопросам», — указывает в заявлении «Коалиция за адвокацию медиа»



По мнению организации происходящее «ограничивает возможности общественности контролировать текущие процессы на основе информации из различных источников «: «Мы призываем Министерство юстиции Грузии прекратить дискриминационный подход к СМИ и предоставить всем журналистам равный доступ к информации».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





