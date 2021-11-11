

Дубль Хвичи Кварацхелия принес победу сборной Грузии над шведами

11.11.2021 22:57





Футбольная сборная Грузии в домашнем матче в рамках отборочного тура розыгрыша Чемпионата мира победила сборную Швеции со счетом 2:0.



Оба гола за сборную Грузии забил Хвича Кварацхелия. Следует отметить, что он имел еще один шанс забить гол, но шведский вратарь в фантастическом броске смог отразить удар.



За сборную Швеции сегодня играл Златан Ибрагимович.



Сборная Швеции лидирует в подгруппе и в последнем матче встретится со сборной Испании, где и решится судьба путевки.



Сборная Грузии занимает предпоследнюю строчку и давно уже лишилась шансов выхода в финальный турнир.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





