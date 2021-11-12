

В Грузии выявлено 4445 новых случаев коронавируса

12.11.2021 10:51





В Грузии выявлено 4445 новых случаев коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.



За последние 24 часа в стране выздоровели 3508 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 77 пациентов.



При этом 11 ноября в Грузии было выявлено 4563 новых случая коронавируса, 4744 пациента выздоровели и 77 умерли.





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