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Гамкрелидзе: Разговор об обязательной вакцинации пока прекращен


12.11.2021   12:57


По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, разговор об обязательной вакцинации пока прекращен.

Как сообщил Гамкрелидзе журналистам, на данном этапе введен только т.н. косвенный мандаторизм - зеленые паспорта.

На вопрос, сколько времени будут наблюдать результаты задействования т.н. зеленых паспортов для принятия дальнейших шагов, Гамкрелидзе отвечает, что это будет около двух месяцев.

«Сейчас приняты решения в связи со стимулированием вакцинации - это зеленый паспорт, который является одним из механизмов косвенного мандаторизма. Полный мандаторизм – это обычно последний выстрел в такое время. Поэтому разговор об этом пока прекращен», - заявил Амиран Гамкрелидзе.

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