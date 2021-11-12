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Гамкрелидзе: Разговор об обязательной вакцинации пока прекращен
12.11.2021 12:57
По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, разговор об обязательной вакцинации пока прекращен.
Как сообщил Гамкрелидзе журналистам, на данном этапе введен только т.н. косвенный мандаторизм - зеленые паспорта.
На вопрос, сколько времени будут наблюдать результаты задействования т.н. зеленых паспортов для принятия дальнейших шагов, Гамкрелидзе отвечает, что это будет около двух месяцев.
«Сейчас приняты решения в связи со стимулированием вакцинации - это зеленый паспорт, который является одним из механизмов косвенного мандаторизма. Полный мандаторизм – это обычно последний выстрел в такое время. Поэтому разговор об этом пока прекращен», - заявил Амиран Гамкрелидзе.
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