

Гамкрелидзе: Разговор об обязательной вакцинации пока прекращен

12.11.2021 12:57





По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, разговор об обязательной вакцинации пока прекращен.



Как сообщил Гамкрелидзе журналистам, на данном этапе введен только т.н. косвенный мандаторизм - зеленые паспорта.



На вопрос, сколько времени будут наблюдать результаты задействования т.н. зеленых паспортов для принятия дальнейших шагов, Гамкрелидзе отвечает, что это будет около двух месяцев.



«Сейчас приняты решения в связи со стимулированием вакцинации - это зеленый паспорт, который является одним из механизмов косвенного мандаторизма. Полный мандаторизм – это обычно последний выстрел в такое время. Поэтому разговор об этом пока прекращен», - заявил Амиран Гамкрелидзе.



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