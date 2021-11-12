Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Фильм Левана Когуашвили «Брайтон №4» победил в номинации лучший фильм на Asian World Film Festival


12.11.2021   14:44


Фильм Левана Когуашвили «Брайтон №4», сопродюсером которого является Первый канал, победил в номинации лучший фильм на Asian World Film Festival.

Леван Когуашвили поблагодарил жюри фестиваля и присутствующих на мероприятии.

«Грузия, которая находится на перекрестке Европы и Азии, всегда является местом сбора культур, и мы готовы для принятия этого культурного влияния», — сказал Леван Когуашвили.

Фильм создан в сотрудничестве с четырьмя странами, сопродюсером является Первый канал Грузии, исполнительные продюсеры — Армен Зулоян, Тинатин Бердзенишвили и Русудан Манджгаладзе.

Основная часть «Брайтона №4» снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра.

Фильм «Брайтон №4» будет отправлен на «Оскар» и «Золотой глобус». На «Оскаре» картина будет представлена в номинации «Международный полнометражный фильм».

Вместе с тем, недавно фильм получил три приза на Международном кинофестивале в Котбусе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна