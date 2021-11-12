

Фильм Левана Когуашвили «Брайтон №4» победил в номинации лучший фильм на Asian World Film Festival

12.11.2021 14:44





Фильм Левана Когуашвили «Брайтон №4», сопродюсером которого является Первый канал, победил в номинации лучший фильм на Asian World Film Festival.



Леван Когуашвили поблагодарил жюри фестиваля и присутствующих на мероприятии.



«Грузия, которая находится на перекрестке Европы и Азии, всегда является местом сбора культур, и мы готовы для принятия этого культурного влияния», — сказал Леван Когуашвили.



Фильм создан в сотрудничестве с четырьмя странами, сопродюсером является Первый канал Грузии, исполнительные продюсеры — Армен Зулоян, Тинатин Бердзенишвили и Русудан Манджгаладзе.



Основная часть «Брайтона №4» снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра.



Фильм «Брайтон №4» будет отправлен на «Оскар» и «Золотой глобус». На «Оскаре» картина будет представлена в номинации «Международный полнометражный фильм».



Вместе с тем, недавно фильм получил три приза на Международном кинофестивале в Котбусе.



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