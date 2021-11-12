|
|
|
Американский адвокат: Понятия не имею, как государство сможет обеспечить безопасность Саакашвили в таком учреждении
12.11.2021 17:02
По моей оценке, президент бодрый, однако это не то учреждение, в котором он должен находиться, — об этом журналистам заявил американский адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Джон Сэндвидж, который навестил его в учреждении №18.
По словам адвоката, на случай ухудшения состояния здоровья в учреждении нет соответствующего медицинского оборудования.
«Беспокоит то, как он должен чувствовать себя здесь в безопасности, потому что в случае любого факта, тут нет надлежащего медицинского оборудования. Но я говорю, что он в отличном настроении. Вы не столкнетесь с подобным случаем в США и нет случая, который подлежит уголовному законодательству. Это не то учреждение, где он чувствует себя в безопасности», — сказал Сэндвидж.
На вопрос, нарушали ли власти закон, адвокат ответил, что не может говорить по этому поводу.
«Я не специалист по грузинскому праву и не могу об этом говорить. Могу сказать, что в этом учреждении нет людей, которые несут ответственность за его личную безопасность. Было сказано, что здесь невозможно быть в безопасности человеку, особенно бывшему президенту, который находится вместе с теми, кого судили во время его президентства. Понятия не имею, как государство сможет обеспечить его безопасность в таком учреждении.
Я видел кадры, и то, как с ним обращались, вызывает беспокойство. Я повторю и скажу, что такое обращение неправильно, особенно с предыдущей позиции», — заявил американский адвокат Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна