

Американский адвокат: Понятия не имею, как государство сможет обеспечить безопасность Саакашвили в таком учреждении

12.11.2021 17:02





По моей оценке, президент бодрый, однако это не то учреждение, в котором он должен находиться, — об этом журналистам заявил американский адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Джон Сэндвидж, который навестил его в учреждении №18.



По словам адвоката, на случай ухудшения состояния здоровья в учреждении нет соответствующего медицинского оборудования.



«Беспокоит то, как он должен чувствовать себя здесь в безопасности, потому что в случае любого факта, тут нет надлежащего медицинского оборудования. Но я говорю, что он в отличном настроении. Вы не столкнетесь с подобным случаем в США и нет случая, который подлежит уголовному законодательству. Это не то учреждение, где он чувствует себя в безопасности», — сказал Сэндвидж.



На вопрос, нарушали ли власти закон, адвокат ответил, что не может говорить по этому поводу.



«Я не специалист по грузинскому праву и не могу об этом говорить. Могу сказать, что в этом учреждении нет людей, которые несут ответственность за его личную безопасность. Было сказано, что здесь невозможно быть в безопасности человеку, особенно бывшему президенту, который находится вместе с теми, кого судили во время его президентства. Понятия не имею, как государство сможет обеспечить его безопасность в таком учреждении.



Я видел кадры, и то, как с ним обращались, вызывает беспокойство. Я повторю и скажу, что такое обращение неправильно, особенно с предыдущей позиции», — заявил американский адвокат Саакашвили.



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