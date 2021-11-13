

В Грузии зафиксировано 4 565 новых случаев коронавируса

13.11.2021 11:17





В Грузии за последние сутки выявлено 4565 новых случаев коронавируса, выздоровели 2285 пациентов, от коронавируса скончались 78 человек. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний Грузии.



За 24 часа было проведено 56 018 тестов на коронавирус.



Показатели выявления коронавируса по стране составляют: суточный — 8,15%, за последние 14 дней — 10,01%, за последние 7 дней — 9,77%.



Всего в Грузии с начала пандемии выявлены 780 391 случай заражения коронавирусом, из которых 711 105 выздоровели и 10 894 человека скончались.



Всего сделано 2 041 209 прививок, из которых за сутки вакцинировались 7 800 человек.



На карантине находятся 49 человек, в стационарах — 6 755 человек, в клинических гостиницах — 1 295 человек соответственно.



При этом по состоянию на 12 ноября в Грузии было выявлено 4445 новых случаев коронавируса, 3508 пациентов выздоровели и 77 умерли.





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