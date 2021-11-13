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NCDC: 98,96% умерших от коронавируса не были вакцинированы
13.11.2021 15:44
Национальный центр по контролю за заболеваниями Грузии публикует статистику случаев коронавируса в Грузии среди не вакцинированных граждан.
В частности, по данным центра, 95,92% граждан, инфицированных коронавирусом в Грузии, не были вакцинированы, среди госпитализированных доля не вакцинированных пациентов составила 94,4%, кроме того 98,96% из всех летальных случаев также приходится на не вакцинированных от Covid-19 граждан.
Напомним, за последние сутки в Грузии выявлено 4565 новых случаев коронавируса, 2285 пациентов выздоровели, 78 человек скончались.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлены 780 391 случай заражения коронавирусом, из которых 711 105 выздоровели и 10 894 человека скончались.
Всего сделано 2 041 209 прививок, из которых за сутки вакцинировались 7 800 человек.
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