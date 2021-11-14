

В Грузии зафиксировано 3 700 новых случаев коронавируса

14.11.2021 11:25





Согласно сегодняшним данным, проведено 38 817 тестов, выявлено 3 700 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 277 человек.



В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 38 817 тестов, отсюда 19 158 на антигены и 19 659 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 3 700 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 784 091.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 13 ноября, дневной показатель положительности составляет 9.53%, за последние 14 дней – 10.02%, а за 7 дней - 9.60%.



За последние сутки выздоровели 5 277 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 716 382.



За последние 24 часа в Грузии зафиксирован 81 новый случай смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 10 975 человек.



Из выявленных за сутки 3 700 новых случаев коронавируса 1 596 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 135, в Имеретии – 598, в Квемо Картли – 240, в Шида Картли - 307, в Гурии – 77, в Самегрело и Земо Сванетии – 236, в Кахетии - 327, в Мцхета-Мтианети - 57, в Самцхе-Джавахети – 99, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 28.



На данном этапе в Грузии 56 708 активных случаев инфицирования коронавирусом.



В клинических гостиницах находится 1 216 человек, в том числе в Тбилиси – 803, в Аджарии – 241.



В карантинном пространстве 51 человек, в том числе в Тбилиси – 51, в Аджарии - 0.



На данном этапе на самоизоляции находятся 49 364 человека.



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