

Протоиерей Георгий Мамаладзе переведен из Глданской тюрьмы в гражданскую клинику

14.11.2021 13:08





Осужденный за попытку убийства протоиерей Георгий Мамаладзе переведен из Глданской тюрьмы в тбилисскую больницу «Вивамед». Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Вечером 13 ноября у Глданской тюрьмы был замечен реанимобиль. Специальная пенитенциарная служба Минюста заявила, что мобилизация бригады «скорой» не связана с ухудшением состояния здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который в день своего задержания 1 октября объявил голодовку и на этой неделе был помещен в тюремный госпиталь.



Журналисты предполагают, что на реамобиле был госпитализирован Мамаладзе.



Директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе подтвердил, что священнослужитель был переведен к ним из пенитенциарного учреждения, однако он не стал называть имя пациента и говорить о его состоянии здоровья.



Мамаладзе признан виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили — секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии.



Высокопоставленный представитель патриархии был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.



В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к 9 годам тюрьмы. В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе решение судов первых инстанций.



В феврале 2019 года осужденный протоирей перенес инсульт. По словам адвокатов и родственников, у Мамаладзе парализованы рука и нога, и он прикован к постеле. Весной 2020 года Тбилисский городской суд не удовлетворил требование об отсрочке наказания протоиерею по причине ухудшения его здоровья.



Семья Мамаладзе называет громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.



С просьбой о помиловании Мамаладзе обращались как к пятому президенту Грузии Саломе Зурабишвили, так и к ее предшественнику Георгию Маргвелашвили, однако никто из них так и не решился на этот шаг.



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