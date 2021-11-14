

За последние 24 часа вакциной от коронавируса привились 4 946 человек

14.11.2021 14:58





По данным на 14 ноября, всего в Грузии проведено 2 046 362 прививки. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.



По тем же данным, по меньшей мере одной дозой вакцинировано 1 074 602 человека - 37,8% взрослого населения. Полностью вакцинированы 966 143 человека - 33,8% взрослого населения.



13 ноября привились 4 946 человек.



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