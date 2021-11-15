

«Синьхуа» опубликовала интервью с вице-президентом Ассоциации спортивных журналистов Грузии

15.11.2021 11:11









«Тбилиси, 13 ноября /Синьхуа/ -- Несмотря на пандемию коронавируса нового типа /COVID-19/ зимние Олимпийские игры в Пекине должны стать настоящим праздником спорта. Об этом в недавнем эксклюзивном интервью Синьхуа заявил вице-президент Ассоциации спортивных журналистов, заслуженный журналист Грузии Тенгиз Пачкория.По его словам, зимние Олимпийские игры в Пекине могут поднять настроение сотен миллионов людей в десятках стран мира, независимо от того, каких результатов добьются спортсмены тех или иных стран. "Проведение Игр в Пекине очень важно для всего мира не только в спортивном, но и в человеческом и общественном плане, а также с точки зрения здоровья людей и с точки зрения подъема их настроения", -- отметил он.



Т. Пачкория поблагодарил правительство КНР и Международный олимпийский комитет за отличную подготовку зимних Игр в Пекине, и за то, что они не перенесли эти игры. "Я был аккредитован на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, на зимнем Олимпийском фестивале 2019 года в Сараево и освещал те игры и фестиваль. Для меня большая честь и радость побывать в Пекине на зимних Олимпийских играх, и освещать эту олимпиаду", -- добавил он.



Что касается выступления грузинских спортсменов на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине, Т. Пачкория отметил, что Грузия впервые получила четыре лицензии на зимние Олимпийские игры по фигурному катанию, и это большой успех грузинских фигуристов. "Раньше наши фигуристы выступали на зимних играх, но сейчас мы имеем лицензии на фигурное катание во всех компонентах. В одиночном катании среди женщин будет выступать Алина Урушадзе, в одиночном катании среди мужчин -- Морис Квителашвили. Пары Георгий Ревия-Мария Казакова и Лука Берулава-Карина Сафина также выйдут на лед в Пекинском ледовом дворце", -- сказал он.



Т. Пачкория также сообщил, что Грузия -- маленькая страна, но она имеет богатые традиции в летних видах спорта, о чем свидетельствуют большие успехи на летних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. "Что касается зимних видов спорта, то в зимних Олимпийских играх Грузия пока не завоевывала медали, но у нас очень хорошие горнолыжные курорты в Бакуриани и Гудаури, и в нашей стране очень любят фигурное катание, хоккей, горнолыжный и саночный спорт. Это значит, что зимние виды спорта также становятся популярными", -- заключил он.



Историческое достижение фигуристов Грузии



Как сообщал ранее «



Следует отметить, что в марте 2021 года 17-летняя Алина Урушадзе , успешно выступив на ЧМ в Стокгольме, завоевала лиценизию в Пекин. На том же ЧМ 26 летний Морис Квителашвили (его отец Михаил Квителашвили в молодости был чемпионом Грузии по велоспорту, с конца 20-го века живет в Москве) принес Грузии лицензию на Игры в Пекине в категории одиночный разряд среди мужчин. В конце сентября на прошедшем в Оберстдорфе (ФРГ) квалификационном турнире две наши пары завоевали еще две лицензии в Пекин-это Георгий Ревия –Мария Казакова (спортивные танцы ) и Лука Берулава (его родители –уроженцы Сухуми, с 1993 года живут в РФ, где родился, проживает и тренируется Лука) - Карина Сафина (спортивные пары). Мака Гиоргобиани отметила, что «благодаря этому успеху, фигуристы Грузии впервые выступят на Зимних Олимпийских Играх не только в индивидуальном зачете, но и в командном, это большой успех не только для фигуристов, но и для всей нашей страны ..



Вице-президент Национального Олимпийского Комитета Грузии Мамука Хабарели, курирующий в НОКГ зимние виды спорта, назвал завоевание фигуристами Грузии четырех лицензий на Олимпиаду в Пекине «историческим и беспрецендентным результатом».

Китайское информационное агентство «Синьхуа» опубликовало интервью с вице-президентом Ассоциации спортивных журналистов Грузии Тенгизом Пачкория, посвященное Зимним Олимпийским Играм 2022 года в Пекине и участию спортсменов Грузии в предстоящих в феврале Играм. Предлагаем вашему вниманию этот материал.«Тбилиси, 13 ноября /Синьхуа/ -- Несмотря на пандемию коронавируса нового типа /COVID-19/ зимние Олимпийские игры в Пекине должны стать настоящим праздником спорта. Об этом в недавнем эксклюзивном интервью Синьхуа заявил вице-президент Ассоциации спортивных журналистов, заслуженный журналист Грузии Тенгиз Пачкория.По его словам, зимние Олимпийские игры в Пекине могут поднять настроение сотен миллионов людей в десятках стран мира, независимо от того, каких результатов добьются спортсмены тех или иных стран. "Проведение Игр в Пекине очень важно для всего мира не только в спортивном, но и в человеческом и общественном плане, а также с точки зрения здоровья людей и с точки зрения подъема их настроения", -- отметил он.Т. Пачкория поблагодарил правительство КНР и Международный олимпийский комитет за отличную подготовку зимних Игр в Пекине, и за то, что они не перенесли эти игры. "Я был аккредитован на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, на зимнем Олимпийском фестивале 2019 года в Сараево и освещал те игры и фестиваль. Для меня большая честь и радость побывать в Пекине на зимних Олимпийских играх, и освещать эту олимпиаду", -- добавил он.Что касается выступления грузинских спортсменов на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине, Т. Пачкория отметил, что Грузия впервые получила четыре лицензии на зимние Олимпийские игры по фигурному катанию, и это большой успех грузинских фигуристов. "Раньше наши фигуристы выступали на зимних играх, но сейчас мы имеем лицензии на фигурное катание во всех компонентах. В одиночном катании среди женщин будет выступать Алина Урушадзе, в одиночном катании среди мужчин -- Морис Квителашвили. Пары Георгий Ревия-Мария Казакова и Лука Берулава-Карина Сафина также выйдут на лед в Пекинском ледовом дворце", -- сказал он.Т. Пачкория также сообщил, что Грузия -- маленькая страна, но она имеет богатые традиции в летних видах спорта, о чем свидетельствуют большие успехи на летних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. "Что касается зимних видов спорта, то в зимних Олимпийских играх Грузия пока не завоевывала медали, но у нас очень хорошие горнолыжные курорты в Бакуриани и Гудаури, и в нашей стране очень любят фигурное катание, хоккей, горнолыжный и саночный спорт. Это значит, что зимние виды спорта также становятся популярными", -- заключил он.Историческое достижение фигуристов ГрузииКак сообщал ранее « Грузия Online », президент Федерации фигурного катания Грузии Мака Гиоргобиани (в 1980 годах она была чемпионкой Грузии, ее тренером была известная в прошлом фигуристка Лия Габелая-финалист Кубка СССР, бронзовый призер чемпионата СССР, победитель международных турниров в Хорватии и Латвии) отметила, что «фигуристы более 50 стран боролись за завоевание лицензий на Олимпиаду в Пекине и только 7 стран сумели завоевать лицензии во всех 4 категориях- США, РФ, Канада, Япония, Китай, Чехия и Грузия».Следует отметить, что в марте 2021 года 17-летняя Алина Урушадзе , успешно выступив на ЧМ в Стокгольме, завоевала лиценизию в Пекин. На том же ЧМ 26 летний Морис Квителашвили (его отец Михаил Квителашвили в молодости был чемпионом Грузии по велоспорту, с конца 20-го века живет в Москве) принес Грузии лицензию на Игры в Пекине в категории одиночный разряд среди мужчин. В конце сентября на прошедшем в Оберстдорфе (ФРГ) квалификационном турнире две наши пары завоевали еще две лицензии в Пекин-это Георгий Ревия –Мария Казакова (спортивные танцы ) и Лука Берулава (его родители –уроженцы Сухуми, с 1993 года живут в РФ, где родился, проживает и тренируется Лука) - Карина Сафина (спортивные пары). Мака Гиоргобиани отметила, что «благодаря этому успеху, фигуристы Грузии впервые выступят на Зимних Олимпийских Играх не только в индивидуальном зачете, но и в командном, это большой успех не только для фигуристов, но и для всей нашей страны ..Вице-президент Национального Олимпийского Комитета Грузии Мамука Хабарели, курирующий в НОКГ зимние виды спорта, назвал завоевание фигуристами Грузии четырех лицензий на Олимпиаду в Пекине «историческим и беспрецендентным результатом».



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