

В Грузии выявлено 1820 новых случаев коронавируса

15.11.2021 11:17





В Грузии выявлено 1820 новых случаев коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.



За последние 24 часа в стране выздоровели 6017 человек. 82 пациента умерли от коронавируса за последние сутки.



Всего в Грузии выявлено 785 911 случаев заражения коронавирусом, из которых 722 399 выздоровели и 11 057 умерли.



Всего было проведено 2 048 393 прививок, при этом за день привились 1874 человека.



При этом 14 ноября в Грузии было выявлено 3700 новых случаев коронавируса, 5277 пациентов выздоровели и 81 скончался.





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