

Грузинским журналистам представили «Справочник по освещению миграции»

15.11.2021 20:01





Грузинским журналистам представили «Справочник по освещению миграции», изданный в 2020 году в Австрии и недавно переведенный на грузинский язык.



Презентацию провели в Кварели (Кахетия) в виде тренинга по вопросам освещения миграции для представителей грузинских СМИ.



Организаторами выступили Евросоюз, Грузинский Институт общественных дел GIPA и Международный центр по развитию миграционной политики (ICMPD).



Тенденции в миграционной журналистике, этические основы работы журналиста, заблуждения и распространенные ошибки – эти и другие аспекты представлены в 220-страничном пособии Тренинговой академии MOMENTА, разработанном специалистами международного уровня для СМИ стран программы Восточного партнерства: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.



«Справочник MOMENTA, объясняя терминологию миграции, подчеркивая уважение к человеческому достоинству, выступая против языка вражды, представляет практические рекомендации по обеспечению сбалансированного подхода к освещению миграции, поощрению доказательного и фактологического подхода к журналистике и представительству голосов самих мигрантов», сказано в предисловии пособия от имени Виолеты Вагнер – регионального менеджера по Восточной Европе и Центральной Азии Международного центра по развитию миграционной политики.



Пособие предназначено для профессиональных журналистов и для студентов, изучающих или преподающих журналистику.



Справочник создали Роберт Мак-Нил из Центра по вопросам миграции, политики и общества (COMPAS) Оксфордского университета и Том Лоу, советник по медийной политике Глобального форума по развитию СМИ (GFMD) и независимый консультант по медиа-развитию.



«Некоторые СМИ разрабатывают и объявляют четкие и точные правила и рекомендации по этическим вопросам и использованию терминологии. К примеру, агентство «Ассошиэйтед Пресс» (Associated Press, AP) объявило в 2013 году, что более не позволяет использовать термин “нелегальный иммигрант“ или эпитет “нелегальный” по отношению к человеку. Таким образом, это решение, к которому уже определенное время призывали журналисты и специалисты по миграции, стало обязательным всех работников AP», сказано в одной из глав пособия.



Пособие объясняет, как искать и освещать тенденции в вопросах миграции, как общаться с экспертами и героями репортажей.



Участники тренинга отметили, что в Грузии процессы миграции стали еще более актуальными после того, как страна в 2018 году получила возможность безвизовых путешествий в страны Евросоюза. Тысячи людей стали уезжать из Грузии в Европу на заработки. У этого процесса много аспектов: в Грузии остаются супруги и дети мигрантов, из страны уезжает учиться и работать много молодежи. Люди должны получать информацию, чтобы понять, какие у них за границей перспективы, и как провести этот процесс легально и безопасно.



Один из авторов справочника, Роберт Мак-Нил (Robert McNeil, эксперт ICMPD, заместитель директора и руководитель отдела СМИ и коммуникаций Миграционной обсерватории Оксфордского университета:



«Стандарты журналистики содействуют качественному освещению фактов. Если мы посмотрим на происходящие процессы и решения, которые принимают правительства, то все это влияет на демократию. Если это влияет на демократию положительно, то мы получаем сильное общество и государство.

По моему мнению, наличие функциональной демократии и свободы прессы содействует процессу принятия качественных политических решений. Все это важно и нужно, в том числе и для Грузии, чтобы стать частью семьи Европейского объединения. Если у страны не будет свободной и независимой медиа, то трудно себе представить, как Грузия может стать потенциальным кандидатом в члены Европейского союза».



Тина Цомая, профессор Кавказской школы журналистики и медиа-менеджмента, GIPA:



«Мы работали над составлением пособия на грузинском языке. Роб Мак-Нил, один из авторов учебника, общался с местными журналистами и экспертами, чтобы учесть специфику для Грузии. Я также принимала участие в этом процессе.



Теперь, когда учебник вышел, надо ознакомить журналистов с этим руководством и обсудить принципы его составления во время тренинга.



В декабре у нас будет еще один тренинг журналистов. Миграция – очень большая и важная тема, касающаяся людей. Хорошо, что теперь у нас есть справочник, чтобы получить более сбалансированную, справедливую и полную картину во время освещения этой комплексной темы».





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