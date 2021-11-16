|
|
|
Жителям аварийного корпуса в Батуми предоставят альтернативные площади
16.11.2021 10:11
Жителям аварийного корпуса в Батуми предоставят альтернативные площади
Мэрия Батуми предоставит 72 семьям, проживающим по адресу ул. Руруа №1а, альтернативное жилье. Об этом говорится в заявлении мэрии Батуми.
«Был зафиксирован факт повреждения одного из углов жилого корпуса на улице Руруа №1а.
В целях безопасности населения, начался процесс переселения 72 семей в альтернативное жилье.
Уже запланированы экспертные процедуры, которые будет проводить Национальное бюро экспертизы им. Самхараули. Будет изучена устойчивость здания, после чего принято соответствующее решение.
С 2022 года планируется задействовать программу аварийных домов, бюджет которой составит 80 миллионов лари», - заявили в мэрии Батуми.
На улице Руруа в Батуми треснула стена первого этажа пятиэтажного аварийного дома.
Семьи отказываются ночевать в корпусе. По их словам, оставаться в доме опасно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна