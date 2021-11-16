

Жителям аварийного корпуса в Батуми предоставят альтернативные площади

16.11.2021 10:11





Жителям аварийного корпуса в Батуми предоставят альтернативные площади

Мэрия Батуми предоставит 72 семьям, проживающим по адресу ул. Руруа №1а, альтернативное жилье. Об этом говорится в заявлении мэрии Батуми.



«Был зафиксирован факт повреждения одного из углов жилого корпуса на улице Руруа №1а.



В целях безопасности населения, начался процесс переселения 72 семей в альтернативное жилье.



Уже запланированы экспертные процедуры, которые будет проводить Национальное бюро экспертизы им. Самхараули. Будет изучена устойчивость здания, после чего принято соответствующее решение.



С 2022 года планируется задействовать программу аварийных домов, бюджет которой составит 80 миллионов лари», - заявили в мэрии Батуми.



На улице Руруа в Батуми треснула стена первого этажа пятиэтажного аварийного дома.



Семьи отказываются ночевать в корпусе. По их словам, оставаться в доме опасно.



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