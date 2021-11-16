

В Грузии выявлено 5204 новых случая коронавируса

16.11.2021 11:02





В Грузии выявлено 5204 новых случая коронавируса. Эти данные были опубликованы на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 4 785 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 83 пациента.



За последние 24 часа в стране было проведено 52 834 теста, в том числе с экспресс-тестом на антигены — 37 227 и с ПЦР-тестом — 15 607.



Ежедневный уровень положительности выявления коронавируса в стране составляет 9,85%, за последние 14 дней — 9,85%, а за 7 дней — 9,25%.



Всего в Грузии выявлено 791 115 случаев заражения коронавирусом, из которых 727 184 человек выздоровели и 11 140 умерли.



Всего было проведено 2 057 216 прививок, за день вакцинированы 8 224.



В режиме карантина находятся 70 человек, под наблюдением в стационаре — 6718 человек, в ковид-гостинице — 1156 человек.



При этом 15 ноября в Грузии было выявлено 1820 новых случаев коронавируса, выздоровели 6017 пациентов, 82 пациента умерли.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





