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Медики признают неэффективность борьбы с пандемией в Грузии
16.11.2021 11:43
Пятая волна пандемии коронавируса в Грузии явно продемонстрировала провалы в управлении процессами.
Уровень заболеваемости и смертности по-прежнему остается не просто высоким, но и практически одним из самых высоких в мире, и на этом фоне представители сферы здравоохранения сами признают, что не справляются с потоком пациентов.
С 2020 года во главе борьбы с пандемией стоит несколько человек, доверие к которых в начале было очень высокое, но сейчас, по мере ухудшения эпидемиологической ситуации, оно значительно уменьшилось. Управляемая ими, а также министерством здравоохранения система, которая должна сдержать распространение вируса, явно не справляется со своими функциями.
Сами врачи пытаются сделать так, чтоб больные попадали на госпитализацию только в самом крайнем случае, так как из-за перегруженности больниц и нехватки персонала, всегда есть риск, что пациенты могут стать жертвами неправильного лечения.
По словам врача клиники «Медгид» Лали Джанашия, система уже находится в состоянии коллапса.
«Тяжелейшая ситуация, у тех, кто руководит процессом противодействия вирусу, нет вообще никаких ответов на вопросы. Правительство сняло почти все ограничения, в итоге заболеваемость и смертность растет, инфицируются госслужащие, учителя, сотрудники детских садов. Это настоящая катастрофа. Борьбу с пандемией иначе, чем провальной назвать никак нельзя. Все, кто участвует в менеджменте ответственны за сложившееся положение» - заявила она.
По ее словам, сейчас уже можно утверждать, что процесс вакцинации провалился из-за того, что информация о вакцинах была неправильно донесена до граждан.
Инфекционист Нана Гонгадзе, работающая в одном из регионов Грузии, также считает, что борьба с коронавирусом провалилась, однако затрудняется назвать конкретных виновников.
«Смертность катастрофически выросла, но это мировая проблема, и касается не только Грузии, и справиться с этим не удастся, пока темпы иммунизации будут такие низкие. Отдельная проблема – это запоздалая госпитализация, когда очень часто в больницы пациентов привозят в таком состоянии, когда им уже невозможно помочь. В конечном итоге, без ускоренной вакцинации эту проблему не решить. Низкий уровень иммунизации делает борьбу с вирусом неудачной, и соответствующие службы должны проанализировать почему дело зашло так далеко. Как врач, могу сказать, что ситуация очень тяжелая» - заявила она.
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