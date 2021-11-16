

Врач Важа Буцхрикидзе объявил голодовку

16.11.2021 11:44





«Когда мои дети и внуки спросят меня, почему мы живем в такой ситуации, я скажу, что сделал все, что смог», - заявил врач Каха Буцхрикидзе, который объявил голодовку в прямом эфире.



По его словам, он начнет голодать сегодня же.



«Я не член партии, но все это выходит за грань. Над заключенным, который голодает 46-й день, смеются, всю Россию обрадовали. Больше я ничего не могу сделать... Я могу лечить больных и голодать. Я решил объявить голодовку", - заявил в эфире "ТВ Пирвели" анестезиолог Каха Буцхрикидзе.



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