

Вице-президент World Rugby: Регби - не игра десяти стран, и Грузия подтвердила это

16.11.2021 14:58





Вице-президент World Rugby, президент Союза регби Франции и бывший министр спорта Франции Бернар Лапорт поблагодарил «борджгалоснеби» за хорошую игру.



На приеме после игры между сборными Грузии и Франции Лапорт не скупился на похвалу в адрес грузинской команды:



«Большое спасибо грузинам за такую хорошую игру и сильное сопротивление. Их игру можно оценить одним словом — браво !!! Благодарю президента Иосеба Ткемаладзе за представление амбициозных планов — начиная с увеличения массовости регби и развития детского регби, заканчивая уровнем сборной. Я говорю, что регби — это не просто игра десяти стран, и Грузия тому подтверждение».



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