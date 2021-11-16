

Врач грузино-голландской клиники начинает голодовку с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику

16.11.2021 17:17





Врач грузино-голландской клиники анестезиолог Каха Буцхрикидзе говорит, что в знак протеста объявляет голодовку. Об этом Буцхрикидзе говорил в эфире «ТВ Пирвели».



«Я собираюсь объявить голодовку, может быть хоть так я выражу свой протест, потому что, если мои дети и внуки спросят меня через несколько лет, почему мы находимся в таком положении, я им отвечу, что я сделал все, что смог», - сказал Буцхрикидзе.



Как он отмечает, пенитенциарная служба, опубликовав кадры Михеила Саакашвили, этим порадовала Россию.



«Я не говорю о том, кто в чем провинился, это другая тема, но заключенного, который голодает, так осмеивать… Если бы я не видел этих кадров, еще бы ничего. Всю Россию порадовали. Больше я ничего не могу сделать... Я могу лечить больных и голодать. Поэтому я решил голодать», - говорит врач.



С требованием перевода Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, с 3 ноября объявила голодовку Елена Хоштария, 13 ноября голодовку начала член кутаисского офиса «Гирчи-больше свободы» Имеда Клдиашвили, а 14 ноября еще десять оппозиционеров и всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе.



Третий президент Грузии Михеил Саакашвили уже 47-й день голодает в знак протеста. Его состояние тяжелое. По словам врача, Саакашвили больше и ходить не может. Он прекратит голодовку, если его доставят в гражданскую клинику, однако власти отказываются это делать.





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