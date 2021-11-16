

Создаются три шрифта грузинского алфавита

16.11.2021 18:16





На основе древних грузинских рукописей будут созданы три шрифта алфавита - «Анбандиди», «Грагнили» и «Медея». Об этом сообщает Национальный архив Грузии.



Асомтаврули будет основан на выдающейся рукописи «Анбандидского Евангелия» IX века,Нусхури - на Кондаке XV века «Иоанна Златоуста», Мхедрули – на памятнике 17 века «История Ясона и Медеи». Шрифты будут доступны любому желающему совершенно бесплатно.



«Живая культура всех трех типов грузинского алфавита» 30 ноября 2016 года была включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. К 5-летию этого факта общество ознакомится с новыми шрифтами - «Анбандиди», «Грагнили» и «Медея».



Три шрифта алфавита будут представлены в выставочном павильоне Национального архива 30 ноября.



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