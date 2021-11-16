

Молодежная сборная Грузии победила Англию

16.11.2021 22:16





Молодежная сборная Грузии в товарищеском матче по футболу обыграла Англию со счетом 3:2.



Встреча Грузия-Англия состоялась на стадионе в Батуми.



Это пятый подряд беспроигрышный матч сборной Грузии U-21.



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