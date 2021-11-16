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Молодежная сборная Грузии победила Англию


16.11.2021   22:16


Молодежная сборная Грузии в товарищеском матче по футболу обыграла Англию со счетом 3:2.

Встреча Грузия-Англия состоялась на стадионе в Батуми.

Это пятый подряд беспроигрышный матч сборной Грузии U-21.

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