

В Грузии выявлено 4732 новых случая коронавируса

17.11.2021 11:17





В Грузии выявлено 4732 новых случая коронавируса. Эти данные были опубликованы на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 4812 человек. 72 пациента умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 50 707 тестов, в том числе 31 426 — с экспресс-тестами на антигены и 19 281 — с ПЦР-тестами.



Ежедневный показатель положительности выявления коронавируса в стране составляет 9,33%, за последние 14 дней — 9,77%, за последние семь дней — 9,11%.



Всего в Грузии выявлено 795 847 случаев заражения коронавирусом, из которых 731 996 человек выздоровели и 11 212 умерли.



Всего было проведено 2 066 15 прививок, из них 8 233 вакцины за день.



В режиме карантина находятся 54 человека, под наблюдением в стационаре — 6 614 человек, в ковид-гостинице — 1175 человек.



16 ноября в Грузии было выявлено 5204 новых случая коронавируса, 4785 пациентов выздоровели, 83 умерли.



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