

Гасан Халили: Министр образования сформирует рабочую группу для разработки конкретного плана по школьному питанию

17.11.2021 17:06





«С сегодняшнего дня к работе приступит межминистерская группа, которая разработает конкретный план и осуществит его», — заявил представитель Детского фонда ООН в Грузии Гасан Халили, говоря о модели бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений.



«Что касается преимуществ программы школьного питания, прежде всего она будет способствовать посещаемости детей школы. Школьное питание также улучшит их возможности и умственную готовность к обучению. Это также будет иметь социальный эффект, потому что, когда дети обедают вместе, происходит их социализация друг с другом. Конечно, это должно происходить с соблюдением дистанции и безопасности, а также, что является однозначным вопросом, развитие местной экономики, ключевого рынка для сбыта продукции местными фермерами. Наверное, это могут быть сезонные фрукты или сельскохозяйственные продукты», — сказал Гасан Халили.



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