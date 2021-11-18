

В Грузии зафиксировано 4 446 новых случаев коронавируса

18.11.2021 11:43





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 50 026 тестов, отсюда 31 072 на антигены и 18 954 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 4 446 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 800 293.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 17 ноября, дневной показатель положительности составляет 8.89%, за последние 14 дней – 9.63%, а за 7 дней - 9.05%.



За последние сутки выздоровели 5 320 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 737 316.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 77 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 11 289 человека.



Из выявленных за сутки 4 446 новых случаев коронавируса 1 646 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 190, в Имеретии – 819, в Квемо Картли – 258, в Шида Картли - 422, в Гурии – 117, в Самегрело и Земо Сванетии – 387, в Кахетии - 315, в Мцхета-Мтианети - 90, в Самцхе-Джавахети – 144, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 58.



На данном этапе в Грузии 51 662 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 505 человек, в том числе в Тбилиси – 2 541, в Аджарии – 567, в Имеретии – 1 358. Тяжелых пациентов – 1 637, в том числе в Тбилиси - 630, в Аджарии – 128, в Имеретии – 498. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 383 лица, в том числе в Тбилиси - 222, в Аджарии – 38, в Имеретии – 34.



В клинических гостиницах находится 1 170 человек, в том числе в Тбилиси – 777, в Аджарии – 227. На дому лечится 43 987 человек.



В карантинном пространстве 52 человека, в том числе в Тбилиси – 52, в Аджарии - 0.



На данном этапе на самоизоляции находятся 45 081 человек.



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