

В Грузию из России вернули музейные экспонаты, вывезенные в 2003 году

18.11.2021 15:51





Министр культуры Грузии Тея Цулукиани сообщила, что в Тбилиси вернули музейные экспонаты, вывезенные в Россию в 2003 году на временную экспозицию.



По информации министра, картины долгие годы находились в хранилищах Российской академии наук и искусств. Экспонаты теперь возвращены в Государственный художественный музей им. Шалвы Амиранашвили.



В Грузию вернули следующие картины:



Борис Фогель – «Духовная семинария» (1934)

Борис Фогель – «Телави» (1936)

Лев Лагорио – «Портрет Анастасии Орбелиани-Гагариной» (1850 г.)

Григорий Гагарин – «Грузинки» (1854 г.)

Евгений Лансере – «Хевсурети» (1926)

Карл Жуковский – «Портрет Ивана Андроникашвили» (1850 г.)



По информации Министерства культуры, переговоры о возвращении музейных экспонатов в Грузию прошли при активном участии первого заместителя министра культуры Кахи Сихарулидзе и руководитель отдела интересов Грузии в посольстве Швейцарии в России Георгия Каджая.



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