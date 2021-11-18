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В Грузию из России вернули музейные экспонаты, вывезенные в 2003 году


18.11.2021   15:51


Министр культуры Грузии Тея Цулукиани сообщила, что в Тбилиси вернули музейные экспонаты, вывезенные в Россию в 2003 году на временную экспозицию.

По информации министра, картины долгие годы находились в хранилищах Российской академии наук и искусств. Экспонаты теперь возвращены в Государственный художественный музей им. Шалвы Амиранашвили.

В Грузию вернули следующие картины:

Борис Фогель – «Духовная семинария» (1934)
Борис Фогель – «Телави» (1936)
Лев Лагорио – «Портрет Анастасии Орбелиани-Гагариной» (1850 г.)
Григорий Гагарин – «Грузинки» (1854 г.)
Евгений Лансере – «Хевсурети» (1926)
Карл Жуковский – «Портрет Ивана Андроникашвили» (1850 г.)

По информации Министерства культуры, переговоры о возвращении музейных экспонатов в Грузию прошли при активном участии первого заместителя министра культуры Кахи Сихарулидзе и руководитель отдела интересов Грузии в посольстве Швейцарии в России Георгия Каджая.

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