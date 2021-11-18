

До 40 тысяч человек в Грузии смогут сделать третью дозу вакцины от коронавируса до конца года

18.11.2021 17:20

Новости-Грузия



До 40 тысяч жителей Грузии смогут получить третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса до конца текущего года. Об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



С 10 ноября бустерные прививки разрешены в Грузии всем гражданам старше 18 лет. До этого на дополнительную дозу вакцины могли рассчитывать только представители групп риска.



«Тем, кто привился весной – речь идет о 30-40 тысячах человек, до конца года понадобится бустерная доза. Далее, в январе-феврале-марте, третью дозу сделают те, кто привился в июне-июле-августе», — сказал Гамкрелидзе.



В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.



По состоянию на 14 ноября в Грузии провели 2 074 270 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 973 796 человек, что составляет 34,1% взрослого населения страны.



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