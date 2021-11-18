

В центре Тбилиси обрушилась крыша жилого дома

18.11.2021 17:21







В центре Тбилиси обрушилась крыша одного из аварийных домов. Несколько лет назад упала стена того же здания.



Часть жителей перешла тогда на съемную квартиру, хотя некоторые отказалась от помощи мэрии на том основании, что 500 лари недостаточно для аренды альтернативного помещения.



Жильцы утверждают, что по-прежнему вынуждены жить в разрушенном здании.



По словам одного из соседей, два дня назад часть дома обрушилась при сильном ветре.



«Мы проинформировали все органы, но никто не отвечает. Приходят, фотографируют, и предлагают съехать. Сначала нам предложили 200 лари, потом 300 лари, сейчас 500 лари, но этого мало. У кого была возможность добавить, те перешли. Например, в моем доме живут две семьи, и мы не можем снимать жилье. У меня четверо несовершеннолетних детей, каждое утро мы просыпаемся в страхе», - сказал один из жителей.



Здание находится недалеко от Министерства культуры и президентского дворца на ул. Атонели.



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