

Гамкрелидзе: Если мы вакцинируем эту категорию, то справимся с эпидемией

18.11.2021 17:39





Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сказал, что в последние дни повысился уровень вакцинации людей пенсионного возраста.



Он отметил, что на эту цифру повлияла разовая помощь в размере 200 лари, однако, по его словам, до 450 тысяч граждан пенсионного возраста по-прежнему числятся не привитыми.



По словам Гамкрелидзе, в случае вакцинации этих людей можно преодолеть пандемию.



«Ежедневно доля вакцинированного населения старше 60 лет в общем объеме прививок составляла 28-29%, по сегодняшним данным это уже 50% в случае первой вакцинации. То есть есть определенный стимул есть в качестве помощи в размере 200 лари, но этого не достаточно, нужно информировать и вовлекать больше людей в процесс вакцинации. От 300 до 450 тысяч человек этого возраста не вакцинированы, и их желательно вакцинировать. Если нам удастся привить этих людей, мы очень скоро победим эпидемию», - сказал Гамкрелидзе.



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