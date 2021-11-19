

В Грузию доставлено лекарство от коронавируса

19.11.2021 10:19





В Грузию доставлены дополнительные дозы лекарства от коронавируса.



По данным Минздрава, 2000 доз «Тоцилизумаба» производства компании Hetero Biopharma Limited и 500 доз моноклональных антител Roche - «Ронаприви» (Касиривимаб/Имдевимаб) уже находятся в Грузии.



«Hetero Biopharma Limited - одна из ведущих индийских фармацевтических компаний, получившая разрешение на экстренное применение «Тоцилизумаба» в конце сентября этого года.



Напомним, моноклональные антитела Roche впервые были получены министерством в качестве гуманитарной помощи от правительства Германии. Моноклональные антитела Roche были разрешены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для использования в экстренных случаях», - говорится в заявлении министерства здравоохранения.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





