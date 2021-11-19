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В Грузию доставлено лекарство от коронавируса
19.11.2021 10:19
В Грузию доставлены дополнительные дозы лекарства от коронавируса.
По данным Минздрава, 2000 доз «Тоцилизумаба» производства компании Hetero Biopharma Limited и 500 доз моноклональных антител Roche - «Ронаприви» (Касиривимаб/Имдевимаб) уже находятся в Грузии.
«Hetero Biopharma Limited - одна из ведущих индийских фармацевтических компаний, получившая разрешение на экстренное применение «Тоцилизумаба» в конце сентября этого года.
Напомним, моноклональные антитела Roche впервые были получены министерством в качестве гуманитарной помощи от правительства Германии. Моноклональные антитела Roche были разрешены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для использования в экстренных случаях», - говорится в заявлении министерства здравоохранения.
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