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В Грузии выявлено 4278 новых случаев коронавируса, 4154 пациента выздоровели
19.11.2021 11:13
В Грузии выявлено 4278 новых случаев коронавируса. Эти данные были опубликованы на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 4 154 человека. 63 пациента умерли от коронавируса за сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 51 298 тестов, в том числе 31 273 — с экспресс-тестом на антигены и 20 025 — с ПЦР-тестом.
Ежедневный уровень положительности выявления коронавируса в стране составляет 8,34%, за последние 14 дней — 9,52%, за последние семь дней — 8,99%.
Всего в Грузии выявлен 804 571 случай заражения коронавирусом, из которых 741 470 человек выздоровели и 11 352 человека скончались.
Всего было проведено 2 082 020 прививок, 7099 привились за день.
В режиме карантина находится 41 человек, в стационаре под наблюдением — 6 490 человек, в ковид-гостинице — 1173 человека.
18 ноября в Грузии выявлено 4446 новых случаев коронавируса, 5320 пациентов выздоровели и 77 умерли.
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