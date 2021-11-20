

В Грузии зафиксировано 4 318 новых случаев коронавируса

20.11.2021 11:15





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 52 962 теста, отсюда 32 513 на антигены и 20 449 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 4 318 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 808 889.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 19 ноября, дневной показатель положительности составляет 8.15%, за последние 14 дней – 9.39%, а за 7 дней - 9.00%.



За последние сутки выздоровели 2 457 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 743 927.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 70 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 11 422 человека.



Из выявленных за сутки 4 318 новых случаев коронавируса 1 663 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 159, в Имеретии – 809, в Квемо Картли – 279, в Шида Картли - 360, в Гурии – 98, в Самегрело и Земо Сванетии – 295, в Кахетии - 303, в Мцхета-Мтианети - 113, в Самцхе-Джавахети – 184, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 55.



На данном этапе в Грузии 53 514 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 471 человек, в том числе в Тбилиси – 2 473, в Аджарии – 548, в Имеретии – 1 365. Тяжелых пациентов – 1 630, в том числе в Тбилиси - 623, в Аджарии – 131, в Имеретии – 500. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 382 лица, в том числе в Тбилиси - 214, в Аджарии – 44, в Имеретии – 33.



В клинических гостиницах находится 1 173 человек, в том числе в Тбилиси – 779, в Аджарии – 223. На дому лечится 45 870 человек.



В карантинном пространстве 48 человек, в том числе в Тбилиси – 48, в Аджарии - 0.



На данном этапе на самоизоляции находятся 45 880 человек.



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