

За последние 24 часа в Грузии вакциной от коронавируса привились 7 293 человека

20.11.2021 13:51





По данным Национального центра контроля заболеваний, за последние 24 часа вакциной от коронавируса в Грузии привились 7 293 человека.



По их же данным, по состоянию на 20 ноября всего проведено 2 090 036 прививок. По меньшей мере 1 дозой вакцинированы 1 103 141 человек - 38,8% взрослого населения. Полностью вакцинированы 978 208 человек - 34,3% взрослого населения.



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