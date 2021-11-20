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За последние 24 часа в Грузии вакциной от коронавируса привились 7 293 человека
20.11.2021 13:51
По данным Национального центра контроля заболеваний, за последние 24 часа вакциной от коронавируса в Грузии привились 7 293 человека.
По их же данным, по состоянию на 20 ноября всего проведено 2 090 036 прививок. По меньшей мере 1 дозой вакцинированы 1 103 141 человек - 38,8% взрослого населения. Полностью вакцинированы 978 208 человек - 34,3% взрослого населения.
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