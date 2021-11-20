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Ирма Хецуриани выиграла Чемпионат мира по пара-фехтованию


20.11.2021   14:04


Грузинская пара-фехтовальщица Ирма Хецуриани завоевала золотую медаль на Чемпионате мира 2021 года в Италии.

В финале она обыграла итальянскую спортсменку со счетом 15:14.

Сборная Грузии по фехтованию на колясках продолжает соревнования.

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