

В школах Грузии снизилась заражаемость коронавирусом

20.11.2021 15:55





В Грузии уменьшилось количество школ и отдельных классов, перешедших на дистанционное обучение из-за коронавируса.



На сегодняшня на дистанционном обучении находятся 169 школ и 438 отдельных классов.



За последние семь дней коронавирус был обнаружен у 0,9% учителей и 0,3% учеников. Этот показатель ниже, чем на предыдущей неделе.



На данном этапе в Грузии вакцинировано 70,7% учителей и представителей администрации школы.



Кроме того, учителям школ активно проводят тесты на коронавирус.



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