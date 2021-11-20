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В школах Грузии снизилась заражаемость коронавирусом


20.11.2021   15:55


В Грузии уменьшилось количество школ и отдельных классов, перешедших на дистанционное обучение из-за коронавируса.

На сегодняшня на дистанционном обучении находятся 169 школ и 438 отдельных классов.

За последние семь дней коронавирус был обнаружен у 0,9% учителей и 0,3% учеников. Этот показатель ниже, чем на предыдущей неделе.

На данном этапе в Грузии вакцинировано 70,7% учителей и представителей администрации школы.

Кроме того, учителям школ активно проводят тесты на коронавирус.

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