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Гогита Аркания стал чемпионом мира по карате
20.11.2021 19:50
Гогита Аркания блестяще выступил на чемпионате мира по карате в Дубае и выиграл золотую медаль.
В первом раунде Аркания победил мексиканского соперника 8: 0, во втором раунде представителя Черногории — 2: 0, в третьем раунде испанского соперника — 8: 0, в четвертом круге американца — 3: 0, и в пятом туре одолел хорватского спортсмена — 3: 1.
В сегодняшней финальной схватке грузинский каратист в напряженной борьбе одолел соперника со счетом 3: 2 и завоевал титул чемпиона мира.
Напомним, что 37-летний спортсмен также выступал летом на Олимпиаде в Токио, где занял 5-е место.
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