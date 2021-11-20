

Гогита Аркания стал чемпионом мира по карате

20.11.2021 19:50





Гогита Аркания блестяще выступил на чемпионате мира по карате в Дубае и выиграл золотую медаль.



В первом раунде Аркания победил мексиканского соперника 8: 0, во втором раунде представителя Черногории — 2: 0, в третьем раунде испанского соперника — 8: 0, в четвертом круге американца — 3: 0, и в пятом туре одолел хорватского спортсмена — 3: 1.



В сегодняшней финальной схватке грузинский каратист в напряженной борьбе одолел соперника со счетом 3: 2 и завоевал титул чемпиона мира.



Напомним, что 37-летний спортсмен также выступал летом на Олимпиаде в Токио, где занял 5-е место.





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