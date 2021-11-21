

В Грузии зафиксировано 3 357 новых случаев коронавируса

21.11.2021 12:45





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведен 34 361 тест, отсюда 19 776 на антигены и 14 585 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 3 357 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 812 246.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 20 ноября, дневной показатель положительности составляет 9.77%, за последние 14 дней – 9.31%, а за 7 дней - 9.01%.



За последние сутки выздоровели 5 772 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 749 699.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 76 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 11 498 человек.



Из выявленных за сутки 3 357 новых случаев коронавируса 1 415 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 106, в Имеретии – 621, в Квемо Картли – 173, в Шида Картли - 242, в Гурии – 95, в Самегрело и Земо Сванетии – 260, в Кахетии - 253, в Мцхета-Мтианети - 85, в Самцхе-Джавахети – 83, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 24.



На данном этапе в Грузии 51 023 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 605 человек, в том числе в Тбилиси – 2 568, в Аджарии – 561, в Имеретии – 1 412. Тяжелых пациентов – 1 667, в том числе в Тбилиси - 660, в Аджарии – 124, в Имеретии – 512. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 390 лица, в том числе в Тбилиси - 215, в Аджарии – 46, в Имеретии – 37.



В клинических гостиницах находится 1 157 человек, в том числе в Тбилиси – 766, в Аджарии – 227. На дому лечится 43 261 человек.



В карантинном пространстве 49 человек, в том числе в Тбилиси – 49, в Аджарии - 0.



На данном этапе на самоизоляции находится 45 152 человека.



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