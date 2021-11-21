

В клинике Цицишвили проходят лечение 122 ребенка с коронавирусом

21.11.2021 13:32





На данном этапе в клинике проходят лечение 122 пациента с коронавирусом, 20 из них в реанимации интенсивной терапии, — сообщил врач тбилисской клиники имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.



По словам доктора, один пациент находится в критическом состоянии и находится на аппаратной поддержке.



«У данного пациента сопутствующих заболеваний не наблюдалось, его перевезли из Батуми уже в тяжелом состоянии, у него повреждены легкие. Состояние остальных оценивается средней степени тяжести. Большая часть пациентов — это малыши до одного года, и пациенты с хроническими заболеваниями. Что касается вакцинированности родителей, чьи дети находятся у нас, то, к сожалению, показатель низкий. Вакцинированы только 9 родителей из 122 пациентов. Родители, и лица, контактирующее с ребенком, должны быть вакцинированы, чтобы снизить риск инфицирования. Также важно, чтобы были привиты дети старше 12 лет», — сказал Рехвиашвили.





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