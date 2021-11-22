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В Грузии выявлен 1851 новый случай коронавируса
22.11.2021 11:03
В Грузии выявлен 1851 новый случай коронавируса. Данные распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.
За последние 24 часа в стране выздоровели 5 530 человек. 55 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
Всего в Грузии выявлено 814 097 случаев заражения коронавирусом, из которых 755 229 человек выздоровели и 11 553 человека скончались.
Всего было сделано 2 097 159 прививок.
21 ноября в Грузии было выявлено 3357 новых случаев коронавируса, выздоровели 5772 пациента и 76 умерли.
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